Пчеловод из Башкирии отправил бойцам СВО 76 банок меда

Житель деревни Балтино Николай Васильев – потомственный пчеловод с богатой биографией. В разное время он занимал руководящие должности в сельхозпредприятиях Караидельского района. В 1969 году возглавлял спорткомитет, а позже работал в органах внутренних дел.
Сейчас Николай Сергеевич находится на заслуженном отдыхе и полностью посвятил себя любимому делу – пчеловодству. Желая поддержать военнослужащих в зоне боевых действий, он отправил 76 банок мёда (по 1,7 кг каждая). Этого количества, по его расчетам, хватит для ста солдат.
Кроме того, пчеловод планирует передать бойцам забрус — срезанные крышечки с сот, которые являются природным антибиотиком и будут полезны в полевых условиях.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кармаскалинского района, Vk