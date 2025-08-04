В Уфе мужчина избил мальчика, заступаясь за свою дочь

В Уфе мужчина, избивший мальчика палкой, заступался за свою дочь. На детской площадке между 9-летним мальчиком и 7-летней девочкой произошел конфликт. О случившемся ребёнок сообщил своему отцу, тот не придумал ничего лучше, чем показать юноше, кто сильнее. Он догнал мальчика и нанес ему удары ногой и палкой.

Вечер в уфимской Черниковке оказался далеко не таким спокойным, как обычно. Во дворе дома №172 по улице Кольцевой разыгралась драма, которая потрясла местных жителей. Мужчина, чья дочь пожаловалась на ссору с другим ребенком, догнал 9-летнего мальчика, сбил его с ног и несколько раз ударил пластиковой палкой. Крики ребенка, зовущего на помощь, разнеслись по всему двору.

Видео с камер наблюдения попало сразу же в отдел полиции. Сотрудники приехали на место происшествия, и тогда мама Николая увидела, насколько жестокой была расправа над её сыном.

Никто не мог предположить, что эта простая жалоба ребенка приведет к столь жесткой развязке. Семьи до этого уже были знакомы. Анастасия Марьясова общается со Светланой Гвоздевой, чей муж напал на ребёнка. Как говорит его супруга, он был в трезвом состоянии, и такое поведение видела впервые. Теперь из-за гнева многодетный отец может и вовсе оказаться за решёткой.

Мнения местных жителей разделились: одни утверждают, что мальчик сам виноват, в то время как другие пишут, что мужчина не имел права трогать ребенка и конфликт необходимо было решить с родителями. Теперь же прокуратура начала проверку произошедшего, а полиция возбудила на мстительного отца уголовное дело по статье о хулиганстве.