В Башкирии учебные заведения готовятся к 1 сентября

Летние каникулы близятся к завершению. И пока дети отдыхают, в школах полным ходом идет подготовка к новому учебному году. В Башкортостане началась приёмка образовательных учреждений к 1 сентября. Оценку готовности проходят все школы и детские сады. В состав проверочной комиссии входят представители ГИБДД, МВД, Сервисного управления района, а также представители администрации муниципалитета и управления образования. Особое внимание специальная комиссия обращает на материально-техническую базу, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность.

Школа с. Булгаково — новая, работает всего два года, поэтому ремонта не требует. Учебное заведение оснащено оборудованными классами по профильным предметам, в том числе кабинет химии с лабораторной посудой и реактивами, технологии — с швейными машинами, кабинетом робототехники и телестудией. Всего школу посещают более 1200 ребят, в этом году в ряды учеников вступят еще почти 190 первоклассников.

В первую очередь межведомственная комиссия проверяет безопасность школ, также уделяет внимание проверке комплектования штатов учреждений, наличию учебной литературы и пособий. Особое внимание в школах республики уделяют и подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Обновляют дорожную разметку для безопасности учеников и в школе с. Чесноковка. Учебное заведение открылось пять лет назад. Сегодня в нем обучаются более 1100 школьников, в новом учебном году к ним прибавится еще более 100 первоклассников. В школе уже провели косметический ремонт, проверили все системы безопасности и антитеррористической защищенности.

В учебном заведении появилось и новое пространство. Это зона для творчества, которую придумали сами школьники для участия в Республиканском конкурсе на лучший центр инициатив. Стали победителями, получили грант в 200 тыс. рублей, а этим летом силами родителей и учителей воплотили идею в жизнь. Сами школьники увидят новую локацию впервые только 1 сентября.