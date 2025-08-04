ФК «Уфа» победил «Шинник» в третьем туре нового сезона Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги. В третьем туре он принимал на домашнем поле ярославский «Шинник». Команды подошли к матчу с одинаковой статистикой. Принципиальности встрече добавляло и то, что в составе соперника выступают сразу несколько бывших игроков «Уфы».
Это экс-капитан команды Артём Голубев, а также защитники Вадим Карпов и Даниил Корнюшин. Но противнику не удалось увезти из столицы Башкортостана очки. На 45-й минуте счёт открыл выпускник школы ФК «Уфа» Данил Ахатов и принёс команде победу.