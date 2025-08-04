ХК «Салават Юлаев» провел открытую тренировку на льду

Хоккеисты уфимского клуба уже успешно прошли медицинское обследование и приступили к подготовке к сезону. Съемочная группа БСТ также побывала на занятии, где главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, в каком состоянии находится команда, а хоккеисты поделились своими ожиданиями от сезона.

Команда уже несколько дней готовится к сезону, ранее игроки прошли медосмотр и тесты на выносливость. Теперь по расписанию — ледовая тренировка. Первое, что бросается в глаза, — обилие новичков на льду. На просмотре в команде игроки «Толпара» и «Тороса». Еще не прилетел в Уфу лучший бомбардир и снайпер лиги прошлого сезона Джошуа Ливо.

С нетерпением ждут выхода на лед новички Дин Стюарт и Джек Родуолд. Также с трибун за тренировкой наблюдал Александр Хмелевский. Им предстоит пройти плановый медосмотр, после чего игроки приступят к занятиям.

Тренировку юлаевцы начали с поздравления Артёма Горшкова с днём рождения. Затем последовала короткая раскатка и двусторонка. Игроков разделили на две команды. В майках жёлтого цвета тренировались Артём Набиев и Глеб Кузьмин. Пока восстанавливается после операции и не выходит на лёд Алексей Василевский. Зато на льду успели отличиться новички.

Двусторонняя игра прошла в формате два периода по 30 минут. В первом ворота защищали Самонов и Вязовой. После друг другу противостояли молодые Иван Ткач-Ткаченко и Илья Елин.