В Башкирии восхождение на гору обернулось травмой для туристки

Накануне в Ишимбайском районе на горе Торатау помощь спасателей понадобилась туристке. Женщина получила травму ноги и не смогла продолжить путь самостоятельно.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и аккуратно транспортировали её к автомобилю.

Спасатели напоминают туристам о необходимости трезво оценивать свои физические возможности, а также учитывать сложный рельеф и переменчивые погодные условия при восхождениях.