В Башкирии во время полевых работ вспыхнул трактор

Как сообщили в региональном МЧС, пожар ликвидировали добровольцы деревни Чуртан. К счастью, никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания могла стать неисправность техники. Расследование проводит дознаватель.

Специалисты напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании сельскохозяйственной техники: регулярно проверять её техническое состояние, следовать инструкциям по эксплуатации и чаще осматривать технику в жаркую погоду во избежание перегрева.