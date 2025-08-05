В Уфе врачи спасли новорожденного малыша от инфекции

У ребенка диагностировали листериоз — инфекцию, которую он получил от матери, употреблявшей во время беременности зараженное сало. Это заболевание особенно опасно для недоношенных детей, так как может привести к серьезным осложнениям: менингиту, пневмонии, сепсису и даже летальному исходу. Однако в данном случае болезнь протекала в более легкой форме, и после 19 дней интенсивного лечения малыш пошел на поправку. Ребенок окреп, начал набирать вес и вскоре был выписан домой.