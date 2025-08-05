Жителю Башкирии дали 8 лет колонии за убийство отца

По данным прокуратуры республики, трагедия произошла в декабре прошлого года. Вечером между мужчиной и его 60-летним отцом вспыхнул конфликт. В ходе ссоры сын повалил отца на пол и нанес не менее семи ударов кулаками и табуретом по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.