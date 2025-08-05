Жительница Уфы пошла на грабёж под давлением мошенников

В Башкортостане задержана 27-летняя уфимка, которая грабила по наводке мошенников. Девушка заходила в помещения финансовых учреждений и требовала отдать наличность. При этом она угрожала предметом, похожим на гранату.
Так, в финансовой организации на Менделеева она забрала более пяти тысяч рублей. В комиссионном магазине на улице Цюрупы работник успел нажать тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии задержали девушку. Выяснилось, что подозреваемая в преступлениях оказалась жертвой мошенников.
Под давлением телефонных аферистов девушка сняла накопления, которые передала неизвестному, оформила кредит и заняла деньги у знакомой. В общей сложности почти 3 миллиона рублей. Испуганная уфимка под давлением злоумышленников посетила организации, где, угрожая страйкбольной гранатой, требовала деньги.
Полиция предупреждает: никогда не сообщайте коды из СМС и не подчиняйтесь требованиям неизвестных, кем бы они ни представлялись. Теперь девушке предстоит ответить за свои действия перед судом.