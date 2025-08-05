Жительница Уфы пошла на грабёж под давлением мошенников

В Башкортостане задержана 27-летняя уфимка, которая грабила по наводке мошенников. Девушка заходила в помещения финансовых учреждений и требовала отдать наличность. При этом она угрожала предметом, похожим на гранату.

Так, в финансовой организации на Менделеева она забрала более пяти тысяч рублей. В комиссионном магазине на улице Цюрупы работник успел нажать тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии задержали девушку. Выяснилось, что подозреваемая в преступлениях оказалась жертвой мошенников.

4 числа мне взломали Госуслуги. После этого со мной проводили масштабную длительную работу. Со мной проводили долгие переговоры по телефону. Они говорили, что все разговоры записываются, чтобы я не выключала телефон и не было третьих лиц на стороне. подозреваемая

Под давлением телефонных аферистов девушка сняла накопления, которые передала неизвестному, оформила кредит и заняла деньги у знакомой. В общей сложности почти 3 миллиона рублей. Испуганная уфимка под давлением злоумышленников посетила организации, где, угрожая страйкбольной гранатой, требовала деньги.