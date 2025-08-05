В Башкирии завод пластиковых труб расширил производство

Крупный в Башкортостане Туймазинский завод пластиковых труб расширил и увеличил производительность труда. Показатели улучшились в том числе благодаря участию в одноименном нацпроекте в прошлом году. Изготовитель полимерных трубопроводных систем ежемесячно выпускает продукцию на 700 тонн. С расширением производства развиваются и новые направления, например, создание садовой пластиковой мебели.

90 секунд – время, за которое будущее изделие из пластика проходит весь цикл производства: от сильного нагревания сырья до застывания готовой формы. Новое направление запустили в этом году. Метод быстрый и идеален для массового производства кресел, столов, диванов.

Выдерживаемая нагрузка пластикового стула с имитацией ротанга – до 110 кг. Разработана уникальная рецептура, благодаря которой мебель жаропрочная и морозостойкая, не выцветает на солнце. Такую садовую мебель можно встретить на базах отдыха республики и в крупных торговых центрах.

Это лишь одно из направлений завода, действующего больше 10 лет. Цеха работают круглосуточно: производят колодцы, емкости, резервуары, однослойные и многослойные трубы для водоснабжения, газораспределения, а еще изделия для строительства.

На предприятии есть и собственная лаборатория. В одном месте следят за качеством на всех этапах: проверка сырья, контроль параметров и характеристик готовых изделий.