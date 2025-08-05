В Башкирии осудили экс-заместителя мэра за посредничество во взятке

В Башкирии вынесли приговор 47-летнему бывшему заместителю Главы администрации Бирска, признанному виновным в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в декабре 2024 года мэр города обратилась к своему заместителю с просьбой выступить посредником в передаче взятки за незаконные действия в интересах юрлица при приемке работ по муниципальному контракту в Бирске.

Заместитель согласился и передал коммерсанту банковские реквизиты, на которые были перечислены 30 тысяч рублей. После обналичивания средств он передал их своему руководителю. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ совместно со следователями.