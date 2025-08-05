В Башкирии осудили экс-заместителя мэра за посредничество во взятке

В Башкирии вынесли приговор 47-летнему бывшему заместителю Главы администрации Бирска, признанному виновным в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, в декабре 2024 года мэр города обратилась к своему заместителю с просьбой выступить посредником в передаче взятки за незаконные действия в интересах юрлица при приемке работ по муниципальному контракту в Бирске.
Заместитель согласился и передал коммерсанту банковские реквизиты, на которые были перечислены 30 тысяч рублей. После обналичивания средств он передал их своему руководителю. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ совместно со следователями.
Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил экс-чиновнику 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф, равный 10-кратной сумме взятки. Кроме того, ему запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2 года. Сумму взятки конфисковали в пользу государства. На автомобиль «Форд Фокус» наложили арест. Прокуратура также инициировала его увольнение в связи с утратой доверия.