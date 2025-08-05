В Башкирии пьяный подросток управлял автомобилем без прав

В Башкирии зафиксирован случай управления автомобилем несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Иглинском районе рассмотрели 36 административных материалов.
Как сообщили в районной администрации 11 родителей привлечены к ответственности за допуск детей к управлению транспортными средствами, Двум подросткам выписаны штрафы по 10 тысяч рублей за вождение без водительского удостоверения. Один несовершеннолетний оштрафован на 45 тысяч рублей за вождение в пьяном виде без прав.
Все нарушители поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. С ними и законными представителями проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных нарушений.