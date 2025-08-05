В Башкирии объявили результаты конкурса грантов Главы республики

На второй конкурс грантов Главы Башкирии поступило 346 заявок, из которых 30 проектов от НКО получили финансирование. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии объявили результаты конкурса грантов Главы республики

Он отметил, что 9 из 30 выигравших некоммерческих организаций участвуют в конкурсе впервые, а два финалиста никогда ранее не принимали участие в программе Фонда.

Проекты, которые предлагают к реализации НКО, самые разные. Они касаются поддержки семей и отдельных категорий наших жителей, охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, сохранения исторической памяти, охраны окружающей среды.Для нас важно, что год от года участников конкурса становится больше. У представителей некоммерческого сектора много инициатив, которые они готовы претворять в жизнь. А наша задача – помогать им в этом.  

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Самыми популярными направлениями конкурса стали «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Соцобслуживание, соцподдержка и защита отдельных категорий граждан», «Охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, физкультуры и спорта», «Сохранение исторической памяти», «Наука, образование и просвещение», «Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных».

Большинство победителей представляют Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Баймакский, Белорецкий и Иглинский районы. Благодаря грантовой поддержке ожидается продолжение телепроекта «Башкирские каникулы», инициативы для помощи военнослужащим и их семьям, а также обучение молодежи традиционным башкирским конноспортивным играм в Баймакском районе и Сибае.

Отрадно, что в этом году 30% победителей — это организации, которые получают поддержку впервые. Мы видим приток свежих идей и проектов, что, безусловно, является положительным трендом. Уверены, что победившие проекты окажут значительное влияние на решение актуальных проблем и улучшение качества жизни людей.

Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда грантов Главы Башкирии

Фото: Радий Хабиров, Vk

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