В Башкирии объявили результаты конкурса грантов Главы республики

На второй конкурс грантов Главы Башкирии поступило 346 заявок, из которых 30 проектов от НКО получили финансирование. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров.
Он отметил, что 9 из 30 выигравших некоммерческих организаций участвуют в конкурсе впервые, а два финалиста никогда ранее не принимали участие в программе Фонда.
Самыми популярными направлениями конкурса стали «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Соцобслуживание, соцподдержка и защита отдельных категорий граждан», «Охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, физкультуры и спорта», «Сохранение исторической памяти», «Наука, образование и просвещение», «Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных».
Большинство победителей представляют Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Баймакский, Белорецкий и Иглинский районы. Благодаря грантовой поддержке ожидается продолжение телепроекта «Башкирские каникулы», инициативы для помощи военнослужащим и их семьям, а также обучение молодежи традиционным башкирским конноспортивным играм в Баймакском районе и Сибае.
Фото: Радий Хабиров, Vk