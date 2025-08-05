В Башкирии объявили результаты конкурса грантов Главы республики

Проекты, которые предлагают к реализации НКО, самые разные. Они касаются поддержки семей и отдельных категорий наших жителей, охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, сохранения исторической памяти, охраны окружающей среды.Для нас важно, что год от года участников конкурса становится больше. У представителей некоммерческого сектора много инициатив, которые они готовы претворять в жизнь. А наша задача – помогать им в этом.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан