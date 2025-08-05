Житель Башкирии остался без иномарки за повторное пьянство за рулем

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за вождение в нетрезвом виде и лишенный прав, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По пути в магазин автозапчастей его остановили сотрудники ДПС. Позже медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.