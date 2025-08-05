В Башкирии автомобиль с детьми съехал в кювет

Сегодня, 5 августа, в Гафурийском районе произошло ДТП с участием детей. По данным министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, в аварии пострадали пятеро детей.

Фото №1 - В Башкирии автомобиль с детьми съехал в кювет

Инцидент произошел около села Акташево, где автомобиль под управлением матери пострадавших съехал с дороги. Самому младшему из детей — 2 года. Женщина отказалась от госпитализации, а ее дети были доставлены для обследования в больницу Стерлитамака 

По словам главы Минздрава, тяжелых травм среди пострадавших нет.

Фото: Минздрав РБ.

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