В Башкирии на развитие туризма выделили свыше 400 млн рублей

В этом году в Башкортостане на развитие туризма выделили более 400 миллионов рублей. Регион является привлекательным местом для отдыхающих. Только за последние два года на развитие этой сферы направлено порядка 3,7 млрд рублей, из них 1,5 млрд — из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В республике формируется комфортная и современная туристическая инфраструктура, строятся новые турбазы, оснащённые кемпингами, глэмпингами и афреймами.

Отметить второй день бракосочетания на базе отдыха показалось одним из самых лучших вариантов для молодожёнов. Накануне Максим и Зарина стали мужем и женой. Провести торжество они доверили банкетному залу в комплексе «Черёмушки».

На территории базы отдыха расположен гостиничный фонд, кафе и банкетные залы. Благодаря господдержке в прошлом году там построили афреймы, оборудованные панорамными окнами с живописными видами на сосновый лес. Особо гостей привлекают spa-процедуры в сибирских чанах и банных комплексах.

Для активного пребывания гостей: пейнтбол, верёвочный парк, а также досуг для детей. И кстати, комплекс функционирует круглогодично, обеспечивая высокий уровень сервиса благодаря профессиональной работе сотрудников. По поручению главы республики Радия Хабирова в 2019 году было решено создать систему грантов и субсидий для компаний, которые занимаются внутренним туризмом.