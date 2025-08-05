Молодежь Башкирии успешно выступила на «иВолга-2025»

Победители форума «иВолга-2025» встретились с главным федеральным инспектором Башкортостана Алексеем Касьяновым. На повестке дня вопрос — как воплощать молодежные инициативы в жизнь в родном регионе.

Команда республики стала самой представительной — 88 человек, выиграла 4 гранта и одержала победу в творческом конкурсе. Касьянов отметил зрелость проектов, подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи вне зависимости от места проживания и поручил обеспечить максимальное вовлечение ребят в окружные инициативы.