В Уфе проходит чемпионат России по стоклеточным шашкам

В Уфе проходит чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин. В столицу республики приехали сильнейшие спортсмены страны. Среди участников — 9 чемпионов мира разных лет, включая 10-кратного чемпиона мира Александра Георгиева, 7-кратную победительницу планетарного первенства Тамару Тансыккужину. И сегодня стали известны первые обладатели медалей в классической программе — самой сложной и престижной. Подробности в следующем сюжете.

Чемпионат страны для российских шашистов — один из главных турниров года. По их итогам определится состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в Турции в ноябре 2025-го. В соревновании будут разыграны медали в трех программах, но стартовал турнир с классики.

В классической программе победитель определился по итогам результатов девяти туров. Среди женщин лучшей стала Тамара Тансыккужина. Для шашистки это девятый рекордный титул чемпионки России в классической программе.

Весь призовой пьедестал в мужском турнире завоевали шашисты из Башкортостана. Айнур Шайбаков повторил успешное выступление 2012 года и стал двукратным победителем в «классике». 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев финишировал вторым.

Марсель Шарафутдинов впервые стал призером чемпионатов России. Принимает чемпионат страны по стоклеточным шашкам Центр спортивной подготовки Республики имени Риммы Баталовой.