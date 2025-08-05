В Уфе проходит чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин. В столицу республики приехали сильнейшие спортсмены страны. Среди участников — 9 чемпионов мира разных лет, включая 10-кратного чемпиона мира Александра Георгиева, 7-кратную победительницу планетарного первенства Тамару Тансыккужину. И сегодня стали известны первые обладатели медалей в классической программе — самой сложной и престижной. Подробности в следующем сюжете.
Чемпионат страны для российских шашистов — один из главных турниров года. По их итогам определится состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в Турции в ноябре 2025-го. В соревновании будут разыграны медали в трех программах, но стартовал турнир с классики.
В классической программе победитель определился по итогам результатов девяти туров. Среди женщин лучшей стала Тамара Тансыккужина. Для шашистки это девятый рекордный титул чемпионки России в классической программе.
Весь призовой пьедестал в мужском турнире завоевали шашисты из Башкортостана. Айнур Шайбаков повторил успешное выступление 2012 года и стал двукратным победителем в «классике». 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев финишировал вторым.
Марсель Шарафутдинов впервые стал призером чемпионатов России. Принимает чемпионат страны по стоклеточным шашкам Центр спортивной подготовки Республики имени Риммы Баталовой.
Организаторы турнира постарались создать для участников домашнюю атмосферу, оформили зал, подготовили пространство для чаепития. После выступления в классической программе участников чемпионата страны ждут поединки за столом в быстрой и молниеносной программах.