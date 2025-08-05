Стало известно, сколько жилья построят в Башкирии за пять лет

Более 20 млн квадратных метров жилья планируют построить в Башкортостане в течение ближайших пяти лет. Таким образом удастся решить квартирный вопрос людей, проживающих в аварийных домах, а это около 15 тыс. жителей республики. Всего в строительной отрасли заняты свыше 180 тыс. человек. Благодаря им за последние годы в регионе появилось около 150 соцучреждений: детские сады, школы, больницы, поликлиники и спорткомплексы.

Плавно и равномерно рабочие с помощью оборудования с числовым программным управлением создают основу для будущих многоэтажек. В три смены на этом предприятии могут производить железобетонные изделия, стеновые панели, перегородки.

После заливки бетоном так называемой кассеты с 20 отсеками рабочие внутрь по трубам пускают горячую воду и оставляют их на 12 часов. Чтобы ускорить процесс твердения бетонной смеси и получить готовую панель, причем самую крупную — длиной в семь и высотой более двух с половиной метров.

Производственную линию в этом цехе модернизировали по последнему слову техники, чтобы выпускать панельные плиты еще большего размера. Специалисты гарантируют их прочность и долговечность.

Данная серия позволила нам строить дома этажностью выше, до 18 этажей. Толщина изделий 160 мм. Если раньше у нас было 140 мм, то сейчас 160 мм, и позволило просто увеличить в дальнейшем площадь квартир.

Рафаэль Шарафутдинов, ведущий инженер-технолог предприятия

Многие стройматериалы отправляют с завода на разные площадки. Одна из них расположена в Черниковке, где возводят первый в республике дом в рамках программы комплексного развития территорий.

Проект под названием «Нью-Йорт», который находится в Калининском районе Уфы, ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийской и Вологодской. Предполагает строительство жилых домов площадью чуть меньше 40 тыс. квадратных метров. Для этого необходимо снести шесть домов, на данный момент расселено 62 квартиры.

Андрей Пестрецов, генеральный директор компании

Застройщик предлагает владельцам ветхого жилья, где планируется снос, два варианта: покупка новой квартиры либо деньги. Многие выбирают второй вариант.

6 лет мы жили по Уссурийской, 31. 3,6 либо 3,7 млн рублей — сейчас точно не помню. Но мы на эту сумму смогли купить рядом жилье по вторичке, двухкомнатную квартиру. По Вострецова, 14 — хорошая квартира, мы всем довольны.

Ольга Вагапова, жительница г. Уфы

До 2030 года в Башкортостане планируют построить более 20 млн квадратных метров жилья. Таким образом, удастся решить квартирный вопрос людей, проживающих в аварийных домах, а это около 15 тыс. жителей республики.

Фото №1 - Стало известно, сколько жилья построят в Башкирии за пять лет

Договорами о комплексном развитии территории охвачено более 50 тыс. квадратных метров ветхого аварийного жилья. В целом по программе аварийного жилья в республике 226 тыс. квадратных метров жилья. То есть развитие КРТ является серьезным подспорьем. То финансирование, которое идёт со стороны фонда развития территорий, оно реально недостаточно для того, чтобы опережающими темпами расселять аварийное жильё.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Жилищный вопрос помогают решать своим сотрудникам и промышленные предприятия. Накануне в Уфе открылся крупнейший арендный дом для иногородних работников УМПО. Уроженец Зианчуринского района Вильнур Мансуров теперь обживается в служебной квартире-студии. Она, как и остальные 400 квартир, оснащена мебелью, техникой и кондиционерами. Платить нужно лишь за услуги ЖКХ.

Снимал квартиру, она обходилась мне около 25 тыс. рублей в месяц. Осталось только привезти одеяла и подушки, продукты, и можно заезжать.

Вильнур Мансуров, сотрудник ПАО «ОДК-УМПО»

Также в столице планируют построить похожий многоэтажный дом для сотрудников другого промышленного концерна. Кто конкретно заказчик, представители регионального Минстроя пока не раскрывают. Руководители многих компаний понимают: завлечь к себе новых специалистов в нынешних реалиях можно и с помощью предоставления комфортных жилищных условий.

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