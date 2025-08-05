Стало известно, сколько жилья построят в Башкирии за пять лет

Более 20 млн квадратных метров жилья планируют построить в Башкортостане в течение ближайших пяти лет. Таким образом удастся решить квартирный вопрос людей, проживающих в аварийных домах, а это около 15 тыс. жителей республики. Всего в строительной отрасли заняты свыше 180 тыс. человек. Благодаря им за последние годы в регионе появилось около 150 соцучреждений: детские сады, школы, больницы, поликлиники и спорткомплексы.
Плавно и равномерно рабочие с помощью оборудования с числовым программным управлением создают основу для будущих многоэтажек. В три смены на этом предприятии могут производить железобетонные изделия, стеновые панели, перегородки.
После заливки бетоном так называемой кассеты с 20 отсеками рабочие внутрь по трубам пускают горячую воду и оставляют их на 12 часов. Чтобы ускорить процесс твердения бетонной смеси и получить готовую панель, причем самую крупную — длиной в семь и высотой более двух с половиной метров.
Производственную линию в этом цехе модернизировали по последнему слову техники, чтобы выпускать панельные плиты еще большего размера. Специалисты гарантируют их прочность и долговечность.
Многие стройматериалы отправляют с завода на разные площадки. Одна из них расположена в Черниковке, где возводят первый в республике дом в рамках программы комплексного развития территорий.
Застройщик предлагает владельцам ветхого жилья, где планируется снос, два варианта: покупка новой квартиры либо деньги. Многие выбирают второй вариант.
До 2030 года в Башкортостане планируют построить более 20 млн квадратных метров жилья. Таким образом, удастся решить квартирный вопрос людей, проживающих в аварийных домах, а это около 15 тыс. жителей республики.
Жилищный вопрос помогают решать своим сотрудникам и промышленные предприятия. Накануне в Уфе открылся крупнейший арендный дом для иногородних работников УМПО. Уроженец Зианчуринского района Вильнур Мансуров теперь обживается в служебной квартире-студии. Она, как и остальные 400 квартир, оснащена мебелью, техникой и кондиционерами. Платить нужно лишь за услуги ЖКХ.
Также в столице планируют построить похожий многоэтажный дом для сотрудников другого промышленного концерна. Кто конкретно заказчик, представители регионального Минстроя пока не раскрывают. Руководители многих компаний понимают: завлечь к себе новых специалистов в нынешних реалиях можно и с помощью предоставления комфортных жилищных условий.