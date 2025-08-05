Стало известно, сколько жилья построят в Башкирии за пять лет

Договорами о комплексном развитии территории охвачено более 50 тыс. квадратных метров ветхого аварийного жилья. В целом по программе аварийного жилья в республике 226 тыс. квадратных метров жилья. То есть развитие КРТ является серьезным подспорьем. То финансирование, которое идёт со стороны фонда развития территорий, оно реально недостаточно для того, чтобы опережающими темпами расселять аварийное жильё.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан