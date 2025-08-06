В Башкирии прошёл чемпионат по хоккею на роликах

В Иглинском районе прошёл чемпионат Башкортостана по хоккею на роликовых коньках. Мероприятие проводится ежегодно с 2020 года, только в прошлые годы спортсмены сражались в товарищеских матчах. В этот раз прошел официальный чемпионат.

В течение двух дней за победу бились семь команд из Уфы, Орска, Челябинска Екатеринбурга, Тюменской области, а также спортсмены из села Иглино.

Мы стараемся поддержать этот вид, потому что у нас с Иглинского района у самих участвуют две команды, и есть также молодежь и дети, которые этим занимаются.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Роллер спорт в республике развивается с 2015 года, проходили соревнования и по другим дисциплинам. Касательно хоккея на роликовых коньках, где-то примерно в 2019 году мы впервые выехали на турнир в город Екатеринбург и заразились этой идеей.

Владимир Головастиков, заместитель председателя федерации роллер спорта Республики Башкортостан

По итогам чемпионата на первую ступень пьедестала поднялась команда «Спартанцы» из города Орска, на второй строчке коллектив «Пром Групп» из Екатеринбурга, тройку лучших замкнули спортсмены из Иглино. По сравнению с прошлыми годами, число участников и команд увеличилось. Вскоре башкирские спортсмены смогут выступать не только на республиканских соревнованиях, но и на турнирах всероссийского уровня.

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