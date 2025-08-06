В Башкирии прошёл чемпионат по хоккею на роликах

В Иглинском районе прошёл чемпионат Башкортостана по хоккею на роликовых коньках. Мероприятие проводится ежегодно с 2020 года, только в прошлые годы спортсмены сражались в товарищеских матчах. В этот раз прошел официальный чемпионат.
В течение двух дней за победу бились семь команд из Уфы, Орска, Челябинска Екатеринбурга, Тюменской области, а также спортсмены из села Иглино.
По итогам чемпионата на первую ступень пьедестала поднялась команда «Спартанцы» из города Орска, на второй строчке коллектив «Пром Групп» из Екатеринбурга, тройку лучших замкнули спортсмены из Иглино. По сравнению с прошлыми годами, число участников и команд увеличилось. Вскоре башкирские спортсмены смогут выступать не только на республиканских соревнованиях, но и на турнирах всероссийского уровня.