В Башкирии прошёл чемпионат по хоккею на роликах

В Иглинском районе прошёл чемпионат Башкортостана по хоккею на роликовых коньках. Мероприятие проводится ежегодно с 2020 года, только в прошлые годы спортсмены сражались в товарищеских матчах. В этот раз прошел официальный чемпионат.

В течение двух дней за победу бились семь команд из Уфы, Орска, Челябинска Екатеринбурга, Тюменской области, а также спортсмены из села Иглино.

Мы стараемся поддержать этот вид, потому что у нас с Иглинского района у самих участвуют две команды, и есть также молодежь и дети, которые этим занимаются. Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Роллер спорт в республике развивается с 2015 года, проходили соревнования и по другим дисциплинам. Касательно хоккея на роликовых коньках, где-то примерно в 2019 году мы впервые выехали на турнир в город Екатеринбург и заразились этой идеей. Владимир Головастиков, заместитель председателя федерации роллер спорта Республики Башкортостан