На озере в Башкирии произошла трагедия

Накануне вечером на озере Аслыкуль, недалеко от села Чапаево, зафиксирован несчастный случай.
По словам очевидцев, 48-летний мужчина находился на резиновой лодке вместе с другом. Он прыгнул в воду, но вскоре исчез из виду. Глубина в этом месте озера составляет около 2 метров, однако купание здесь было запрещено.
Тело мужчины извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: МЧС по РБ.