В Уфе обрушилось расселенное здание

Сегодня утром, 6 августа, в МЧС Башкирии поступило сообщение о громком звуке, похожем на хлопок, в районе улицы Коммунистической в Уфе. Очевидцы также сообщали о поднявшемся облаке пыли.

На место происшествия оперативно прибыла группа МЧС. Установлено, что произошло обрушение стены и межэтажных перекрытий двухэтажного нежилого здания — объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных», построенного в 1870 году.

Для обеспечения безопасности территорию вокруг здания огородили металлическим забором и защитной сеткой. По данным ведомства, угрозы для граждан нет, пострадавших не зарегистрировано.

Отмечается, что объект находился на реставрации и реконструкции. Работы начались в текущем строительном сезоне.