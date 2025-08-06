В Уфе в ночном пожаре пострадал 52-летний мужчина

В ночь на 6 августа в Ленинском районе Уфы на улице Линейной произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, горел двухэтажный жилой дом. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
В результате происшествия 52-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
Огонь также повредил одноэтажную бревенчатую пристройку с баней. В тушении участвовали 15 специалистов и 6 единиц техники. Причины пожара выясняются.
Фото: МЧС по РБ.