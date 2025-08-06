На заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву и её команду напал медведь

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева накануне вечером поделилась в соцсетях шокирующим видео. Она рассказала о нападении медведя во время пикника.

Гульназ и её команда отдыхали на природе, готовили еду на костре и пели песни под гитару. Внезапно к ним вышел медведь, вероятно, его привлек запах пищи.

В результате нападения пострадал концертный директор артистки. На опубликованных кадрах видно, что он сидит в машине скорой помощи с окровавленной одеждой. Точное место происшествия и состояние мужчины пока не уточняются.