В Уфе стартовала экспедиция «Башкортостан: через игры в технологии»

Накануне в Уфе стартовала межрегиональная экспедиция «Башкортостан: через игры в технологии». Научное мероприятие организовала мастерская киберфизических инноваций «Берлога», а для участия в нем в столицу республики приехали студенты со всей страны. Цель экспедиции – создать образовательную видеоигру, способную привлечь молодежь к цифровым профессиям.

Увлекательная экскурсия в мир научно-технических разработок в рамках тура имени Шень Ко. Именно так для уфимцев и гостей столицы стартовала межрегиональная экспедиция «Башкортостан: через игры в технологии». И это только начало. В течение десяти дней 18 талантливых студентов из разных уголков страны будут создавать прототип видеоигры, которая познакомит молодежь с современными технологиями и востребованными цифровыми профессиями. А прежде чем преступить к работе, они с головой окунутся в мир башкирской культуры.

Научное студенческое мероприятие в столице республики проходит впервые, в рамках федеральной программы «Открываем Россию заново». Организатором выступила мастерская киберфизических инноваций «Берлога», создающая образовательные видеоигры. Они уже охватили более 600 тысяч человек по всей России, а недавно были представлены на выставке в Китае.

Создание новой игры студенческая команда полностью возьмет на себя, начиная с анализа потребностей игроков и заканчивая разработкой концепции и тестового образца. Задача эта непростая, говорят студенты. Но интерес и азарт от того только растет.

В первый день экскурсии студенты побывали в Уфимском университете науки и технологий и Башкирском государственном аграрном университете. Они увидели совместные российско-китайские исследования и разработки, модель уникального станка, посетили музей авиадвигателей. Студентка из Челябинска Ксения Скоробогатова в столице республики впервые. Девушка признается: город не оставил ее равнодушной.