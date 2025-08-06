В Уфе Театр кукол готовится к новому сезону

Новые лица, премьерные спектакли и условия для незрячих горожан. В Башкирском театре кукол готовятся к 94-му сезону. Спектакли начинаются уже в эти выходные, ожидается насыщенная программа, которая осенью продолжится первым международным фестивалем «Ҡурсаk-фест». Уфимских зрителей порадуют постановками лучшие коллективы России и зарубежных стран.

Первый рабочий день в новом сезоне для 20-летней Варвары Горбушкиной стал и дебютным. Выпускница Нижегородского театрального училища, а сейчас уже артистка-кукловод пополнила состав башкирской труппы и ближайшие пять лет будет трудиться на уфимской сцене.

То же самое можно сказать и о сказке «Золушка», которую готовят для зрителя в новом сезоне. К слову, премьера спектакля состоялась еще два года назад во время реконструкции театра. На этот раз сказка дебютирует на родной сцене. Её главные герои – королевские марионетки размером около 80 см и весьма реалистичным обликом. С помощью капроновых нитей их оживляют актеры, работающие на высоте четырех метров.

Создавались персонажи на 3D-принтере в Санкт-Петербурге, а расписывали их вручную в Уфе. Также специально для этого спектакля создали и станок, на котором работают артисты.

Это один из трех складов, которые есть в театре. Здесь хранятся несколько сотен кукол и костюмы для спектаклей. К слову, новый сезон начнется с постановки «Чем пахнут одуванчики». Ее покажут в малом зале для самых маленьких зрителей.

94-й театральный сезон обещает быть плодотворным и насыщенным. В программе запланировано порядка семи премьер с упором на музыкальные спектакли для семейного просмотра. К тому же в 2024 году Театр кукол стал обладателем гранта, благодаря которому постановки станут доступны и для незрячих.