Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства ПФО по кёрлингу

Башкирские керлингисты стали лучшими на первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Ульяновске. В них принимали участие спортсмены не старше 19 лет. За победу боролись 26 команд из пяти регионов.

Золотые медали увезла команда девушек из Башкортостана. А наши юноши стали обладателями серебра. Таким образом, улучшили свой результат. На аналогичном первенстве в январе девушки заняли четвертое место, а юноши – третье.

Это довольно хороший результат, это значимо для меня. Примерно такими ожидания и были, что мы займем пьедестал. Надеялись, конечно, на первое место, но что-то не сложилось.

Эмиль Гиззатуллин, серебряный призёр первенства ПФО по кёрлингу

Я очень благодарна команде и тренеру за такой результат. Считаю, что мы очень выросли с прошлого первенства и смогли достичь высоких результатов.

Камилла Шарафутдинова, победительница первенства ПФО по кёрлингу

Сейчас спортсмены снова собрались в Уфе и продолжают тренировки. Пока без выхода на лед: в программе общая физическая подготовка на открытом воздухе. В октябре состоятся новые старты, отбор на Спартакиаду. Параллельно с ними в Самаре пройдут соревнования «Россия – спортивная держава». На каждый из турниров сформируется отдельная команда.

Если мы говорим про отбор на Спартакиаду, про всероссийские соревнования, то это классический керлинг, то есть отдельно мальчики, отдельно девочки выступают. Что касается «Россия – спортивная держава», скорее всего, формат будет кёрлинг смешанный, то есть два мальчика, две девочки будут выступать.

Татьяна Дацько, тренер по кёрлингу
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