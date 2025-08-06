Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства ПФО по кёрлингу

Башкирские керлингисты стали лучшими на первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Ульяновске. В них принимали участие спортсмены не старше 19 лет. За победу боролись 26 команд из пяти регионов.
Золотые медали увезла команда девушек из Башкортостана. А наши юноши стали обладателями серебра. Таким образом, улучшили свой результат. На аналогичном первенстве в январе девушки заняли четвертое место, а юноши – третье.
Сейчас спортсмены снова собрались в Уфе и продолжают тренировки. Пока без выхода на лед: в программе общая физическая подготовка на открытом воздухе. В октябре состоятся новые старты, отбор на Спартакиаду. Параллельно с ними в Самаре пройдут соревнования «Россия – спортивная держава». На каждый из турниров сформируется отдельная команда.