В Уфе подросток без прав устроил аварию на арендованном авто

В Уфе 2 августа на проспекте Октября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 17-летний подросток, управляя арендованным автомобилем «Фольксваген Поло», столкнулся с мотоциклом «Хонда».

Мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже был задержан сотрудниками ГАИ. Выяснилось, что подросток арендовал машину через купленный в интернете аккаунт каршерингового сервиса и пригласил друзей покататься.

Подросток не имел водительского удостоверения и не обладал достаточными навыками вождения. По предварительным данным, он не убедился в безопасности при совершении маневра, что привело к столкновению. Испугавшись, молодые люди покинули место аварии, оставив пострадавшего в тяжелом состоянии.

Действия юного водителя могут быть квалифицированы по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В настоящее время проводятся следственные мероприятия по данному инциденту.