Житель Башкирии вырастил на участке почти 2 тысячи кустов мака

В Аургазинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина на своем приусадебном участке в деревне Старое Ибраево незаконно посадил и вырастил растения, содержащие наркотические вещества.
Правоохранители пресекли его преступную деятельность. В ходе осмотра территории было обнаружено и изъято 1900 кустов мака.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для дальнейшего рассмотрения.