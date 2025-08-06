Житель Башкирии вырастил на участке почти 2 тысячи кустов мака

В Аургазинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина на своем приусадебном участке в деревне Старое Ибраево незаконно посадил и вырастил растения, содержащие наркотические вещества.

Правоохранители пресекли его преступную деятельность. В ходе осмотра территории было обнаружено и изъято 1900 кустов мака.