В Уфе врачи удалили редкую опухоль сердца у 62-летней пациентки

В Уфе кардиохирурги успешно провели операцию по удалению редкой опухоли сердца у 62-летней женщины. Пациентка в течение полутора лет жаловалась на одышку и боли в области сердца, которые она связывала с повышенным артериальным давлением.

При обследовании в Республиканском кардиологическом центре у женщины обнаружили миксому правого предсердия — доброкачественную опухоль размером 7×5×3 см. Новообразование почти полностью заполнило правое предсердие и частично перекрыло устье нижней полой вены, нарушая нормальное кровообращение.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что случай уникален из-за крупного размера опухоли. Операция требовала высокой квалификации хирургов и слаженной работы команды специалистов.

Во время сложного комбинированного вмешательства врачи удалили опухоль, провели пластику трикуспидального клапана и устранили расширенное межпредсердное сообщение.

Операция прошла успешно. Пациентка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.