Школьники из Башкирии поедут отдыхать в Беларусь

Инициатором проекта выступил представитель Башкирии при Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь Константин Климин при поддержке правительства региона и генерального директора ОАО «МАЗ» Валерия Иванковича, отметили в «Башинформе».

Недавно в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе стартовала международная профильная смена «Сила единства». В программу вовлечены 20 детей из Беларуси, которые являются детьми работников Минского автозавода. В течение двух недель им предстоит погружение в атмосферу дружбы и единства. Кроме того, они смогут познакомиться с культурой Башкирии.

В рамках культурно-развлекательной программы запланированы экскурсии в этнопарк «Терра», партизанскую деревню, Белорусский историко-культурный центр, визит-центр «Торатау», Музей полярников имени В. И. Альбанова, музей музыки имени Ф. И. Шаляпина и другие интересные места.

В ответную поездку ребята из Башкирии отправятся в Беларусь 13 августа. Они проведут 14 дней в детском лагере «Зубренок», который находится под управлением МАЗ. В их программе — посещение значимых мест страны, включая мемориальные комплексы «Хатынь», «Курган Славы», «Линия Сталина», Музей истории Великой Отечественной войны, а также знаменитые Мирский и Несвижский замки. Также планируется экскурсия на производственном комплексе Минского автомобильного завода, где дети увидят, как собирают знаменитые грузовики.

Проект обмена детьми для отдыха в детских лагерях Союзного Государства является одним из приоритетных, так как в рамках него мы реализуем культурно-патриотическую миссию по отношению к подрастающему поколению, что, как мы уверены, укрепит наши дружеские отношения как стран партнеров с общей героической историей. Отмечу, что смены будут открываться и закрываться под гимны наших государств, Республики Башкортостан с поднятием государственных флагов России и Беларуси. Считаю, что эти взаимные поездки детей останутся у них в сердце на всю жизнь, помогут ознакомиться с культурой наших стран, регионов, найти новых друзей. Константин Климин, представитель РБ при Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь

Как сообщили в Минпросвещения региона, первая международная смена «Сила единства», проходящая в парке «Патриот», объединила более 100 активных и талантливых детей из Башкирии и Республики Беларусь. Эта смена создана как символ дружбы, предоставляя уникальную площадку для формирования новых связей и укрепления взаимопонимания между народами. Также она открывает возможность участникам познакомиться с богатством традиций, песен, танцев и искусства различных наций, а также раскрыть свой собственный творческий потенциал.

Стоит отметить, что многолетнее и продуктивное стратегическое сотрудничество между Башкирией и Республикой Беларусь способствовало активному взаимодействию в сферах туризма, культуры и образования, а также в поддержке землячеств. Одним из успешных проектов, запущенных в рамках этого сотрудничества, стало «Башкирское долголетие».