В Башкирии массу несъедобных предметов извлекли из желудка мужчины

В Ишимбайской центральной районной больнице врачи извлекли из желудка 46-летнего мужчины четыре металлических предмета и пластиковую часть от зубной щётки. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациент поступил в хирургическое отделение с жалобами на сильные боли в животе, которые продолжались уже три дня. При этом мужчина не мог объяснить причину их возникновения.

После осмотра и рентгеновского исследования специалисты выявили наличие инородных тел в брюшной полости. Контрольная гастроскопия подтвердила, что в желудке действительно находились четыре металлических предмета и пластиковая деталь от зубной щетки.

К счастью, врачам удалось извлечь все предметы эндоскопическим методом, без операции. Состояние пациента после процедуры удовлетворительное, его уже выписали из больницы.