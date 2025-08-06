В Башкирии в ДТП пострадала 68-летняя автоледи

Вчера днем, 5 августа, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на улице Комсомольской напротив дома 153.

По данным ГАИ, 68-летняя женщина, за рулем «Kia Venga», двигаясь по улице Комсомольской в направлении улицы Шафиева, столкнулась с автомобилем «Changan Uni 5».

Пострадавшую водительницу оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. После осмотра женщину отпустили.

По факту ДТП проводится административное расследование.