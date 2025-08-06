В Башкирии врачи помогли 19-летнему парню восстановиться после ДТП

В Салаватской городской больнице врачи поставили на ноги 19-летнего уроженца Таджикистана, получившего тяжелые травмы в результате ДТП. Об этом сообщил главврач медучреждения Алик Янышев.
У пациента диагностировали сочетанную травму: ушиб головного мозга, переломы шейных и грудных позвонков, переломы рёбер и ушиб лёгких. Особую опасность представляли переломы первого и второго шейных позвонков со смещением. Такие повреждения могли привести к сдавлению спинного мозга и представляли угрозу для жизни. Подобные травмы вызывают инвалидность, вплоть до полного паралича.
Медики провели сложную операцию по фиксации шейного отдела специальной конструкцией. Вмешательство длилось 2,5 часа. Уже в день операции пациент смог встать на ноги, а через неделю его выписали домой в удовлетворительном состоянии.
Фото: Алик Янышев, Vk