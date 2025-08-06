В Башкирии врачи помогли 19-летнему парню восстановиться после ДТП

У пациента диагностировали сочетанную травму: ушиб головного мозга, переломы шейных и грудных позвонков, переломы рёбер и ушиб лёгких. Особую опасность представляли переломы первого и второго шейных позвонков со смещением. Такие повреждения могли привести к сдавлению спинного мозга и представляли угрозу для жизни. Подобные травмы вызывают инвалидность, вплоть до полного паралича.