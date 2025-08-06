В Белебеевском районе открылось отделение общей врачебной практики

В селе Знаменское Белебеевского района открылось отделение общей врачебной практики в рамках программы модернизации. Оно будет обслуживать четыре населенных пункта – более двух тысяч человек.
Старое здание отделения уже не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам, поэтому было принято решение о реконструкции. Помимо врача общей практики, в отделение по необходимости будут приезжать врач-терапевт и акушер-гинеколог. Сейчас по программе «Земский доктор» ведется поиск кадров в село Знаменское.
По выполнению национального проекта наша республика занимает первое место. Уже в августе состоится всероссийское совещание фельдшеров, на котором проверят опыт медицинских работников Башкортостана.