В Белебеевском районе открылось отделение общей врачебной практики

У нас в республике по программе модернизации первичного звена уже построены за последние 6 лет более 500 фельдшерско-акушерских пунктов и общих отделений, врачебных амбулаторий. Также для них закуплено более тысячи санитарного транспорта.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы