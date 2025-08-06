В Белебеевском районе открылось отделение общей врачебной практики

В селе Знаменское Белебеевского района открылось отделение общей врачебной практики в рамках программы модернизации. Оно будет обслуживать четыре населенных пункта – более двух тысяч человек.

Старое здание отделения уже не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам, поэтому было принято решение о реконструкции. Помимо врача общей практики, в отделение по необходимости будут приезжать врач-терапевт и акушер-гинеколог. Сейчас по программе «Земский доктор» ведется поиск кадров в село Знаменское.

Открытие планируется в течение месяца. Сейчас мы уже все работы закончили. Я думаю, в течение двух недель, даже месяца, мы возьмем лицензию и будем работать.

Рустем Ишмурзин, главный врач Белебеевской центральной районной больницы

У нас в республике по программе модернизации первичного звена уже построены за последние 6 лет более 500 фельдшерско-акушерских пунктов и общих отделений, врачебных амбулаторий. Также для них закуплено более тысячи санитарного транспорта.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

По выполнению национального проекта наша республика занимает первое место. Уже в августе состоится всероссийское совещание фельдшеров, на котором проверят опыт медицинских работников Башкортостана.

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