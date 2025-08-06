В Уфе стартовал финал Спартакиады молодежи по фехтованию

В столицу Республики приехали более 200 спортсменов из 22 регионов страны. Это сильнейшие юниоры и юниорки до 21 года. Сегодня и завтра проходят личные и командные встречи рапиристов. Башкортостан представляют Искандер Булатов, Валерий Корнилов, Амир Фахретдинов, Давлат Хайретдинов.

У юниорок Любовь Емелёва, Малика Шафигуллина, Малена Шаймуратова и Дана Ивашова. Первыми на дорожки вышли юноши. Все четверо наших спортсменов уверенно прошли групповой этап соревнований. Далее турнир проходил по олимпийской системе, начиная с 1/32-ой.