Уфимский БК «Динамо» готовится впервые сыграть в Суперлиге

Баскетбольный клуб «Динамо» готовится впервые сыграть в Суперлиге. Команда завоевала это право благодаря титулу чемпиона Высшей лиги прошлого сезона. Этим летом коллектив пополнили уже несколько опытных игроков. Тренировки проходят на базе спорткомплекса «Динамо».

Празднование чемпионства позади. Баскетбольный клуб «Динамо» собрался в столице Башкортостана, чтобы подготовиться к новому сезону — теперь уже в Суперлиге. Сбор решили полностью провести в Уфе. Нагрузка увеличивается постепенно. Сейчас растёт количество силовых упражнений в тренажерном зале.

Состав обновился практически полностью. Команда уже пополнилась семью новичками на самые разные позиции. Среди них — опытные игроки, которым уже хорошо знакома Суперлига. В планах приобрести еще одного баскетболиста.

Уфа также будет представлена и в Высшей лиге. Это вновь созданный коллектив «Динамо-2». Тренерский штаб главной команды планирует привлекать оттуда игроков, но в небольшом объеме. Ведь оба состава будут решать свои высокие задачи.