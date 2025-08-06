В Белебее у спортивной школы появился хоккейный корт

Здесь обучаются 810 детей по 18 видам спорта. Некоторые из них состоят в сборной республики Башкортостан. Школа «Чемпион» включает в себя несколько структурных подразделений, в том числе и корт. Зимой его используют для игры в хоккей, а в межсезонье — для баскетбола, волейбола и футбола. На этот проект из государственного бюджета было выделено 67 миллионов рублей.