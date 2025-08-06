В Уфе пьяный парень устроил погром на железнодорожной станции

В Уфе перед судом предстанет 19-летний житель Челябинской области, обвиняемый в вандализме на железнодорожной станции. Об этом сообщили в линейном управлении МВД России на транспорте.

По данным следствия, утром 8 марта 2025 года молодой человек из поселка Кропачёво находился на платформе станции «Парковая», намереваясь уехать домой. Во время телефонной ссоры с девушкой он в порыве гнева разбил стекло в бывшей билетной кассе и повредил информационный стенд железнодорожной компании.

Общий ущерб составил около 95 тысяч рублей. Подозреваемый признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье 214 УК РФ (вандализм), которая предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Уголовное дело передано в мировой суд Калининского района Уфы для рассмотрения по существу.