Жителю Башкирии дали 9 лет колонии за похищение и избиение человека

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Октябрьского, обвиняемого в похищении человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным пресс-службы судов республики, инцидент произошло в феврале 2024 года. Подсудимый вместе с двумя сообщниками, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитил 27-летнего мужчину. Жертву вывезли на территорию промышленного предприятия, где жестоко избивали. В ходе издевательств преступники использовали неустановленные предметы, в том числе нож, которым потерпевшему отрезали ушную раковину.