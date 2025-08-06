В Башкирии медвежонка выпустили в дикую природу

Это уже третий медвежонок, которого спас местный охотник Алексей Гаврилов. Два года назад он выходил другого медвежонка, пострадавшего в ДТП.

Нынешнего медвежонка (весом всего 2-3 кг) забрали из берлоги после исчезновения матери. Без помощи человека он бы погиб. Гаврилов взял его на воспитание, и теперь подросший медвежонок вернулся в лес. Специалисты уверены, что он сможет адаптироваться к дикой природе.