В Башкирии за полгода сдали более 1 млн квадратных метров жилья

Около 30 миллионов квадратных метров жилья. Именно на столько оценивают градостроительный потенциал территории Забелья и Зауфимья. Такие цифры сегодня озвучил Радий Хабиров на заседании ассоциации застройщиков республики. Глава Башкортостана напомнил о том, что в столице огромное внимание уделяют вопросу развития инфраструктуры.
В частности, дорог, а именно проекты Восточного выезда, Южного обхода, будущих мостов в створе улиц Интернациональной и Революционной. Руководитель региона в преддверии профессионального праздника поблагодарил строителей за их труд и вручил лучшим работникам отрасли государственные награды.
Также Радию Хабирову представили макет башкирской столицы со всеми районами, который в точности отражает естественный рельеф местности. Его создавали более ста человек. В нем представлены около 10 тысяч зданий, дорог, деревьев, парков и скверов. Разработчики детализировали каждый объект с помощью 3D-моделирования. Миниатюрная копия Уфы призвана помочь архитекторам и градостроителям при создании будущих проектов в городе.