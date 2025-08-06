В Башкирии за полгода сдали более 1 млн квадратных метров жилья

Около 30 миллионов квадратных метров жилья. Именно на столько оценивают градостроительный потенциал территории Забелья и Зауфимья. Такие цифры сегодня озвучил Радий Хабиров на заседании ассоциации застройщиков республики. Глава Башкортостана напомнил о том, что в столице огромное внимание уделяют вопросу развития инфраструктуры.

В частности, дорог, а именно проекты Восточного выезда, Южного обхода, будущих мостов в створе улиц Интернациональной и Революционной. Руководитель региона в преддверии профессионального праздника поблагодарил строителей за их труд и вручил лучшим работникам отрасли государственные награды.

Мы за полгода сдали чуть больше 1 млн квадратных метров жилья. Мы очень надеемся, что, по крайней мере, мы перевалили за 3 млн. Спасибо большое за ваш труд, только шесть больших школ строим в городах нашей республики. Мы работу будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан