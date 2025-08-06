Радий Хабиров встретился с активистами «Движения первых»

Российская Федерация ведёт специальную военную операцию для того, чтобы защитить свой суверенитет, своё положение в мире. У нас есть только одна цель – это победа и выполнение всех тех задач, ради которых начиналась СВО. Мы должны обеспечить развитие республики, строить жилье, дороги, поликлиники, ФОКи и многое другое. Вы, в свою очередь, обязаны хорошо учиться, это ваша задача, и каждый должен заниматься своим делом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан