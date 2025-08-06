Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с активистами «Движения первых». В Уфе прошло заседание координационного совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Участниками стали и школьники, и наставники.
Радий Хабиров отметил, что за два года с момента образования в регионе отделения «Движение первых» объединило более 300 тысяч подростков и представителей молодежи. А главная цель встречи – узнать, чем власти региона могут помочь в развитии движения. Также Глава Башкортостана подчеркнул важность патриотической составляющей и поддержки СВО.
Участники заседания также смогли задать свои вопросы. Они касались воспитания подрастающего поколения, противодействия фейкам и деструктивной информации и многие другие. Радий Хабиров дал развернутые ответы, отметив, что республика готова поддерживать созидательные идеи и проекты подрастающего поколения. Башкортостан занимает лидирующие позиции в грантовом конкурсе «Движения первых». Речь и о поданных заявках, и о победителях. Только в этом году 40 активистов из республики выиграли более 53 млн рублей.