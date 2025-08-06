Волонтеры «Первой юрты» из Башкирии продолжают помогать бойцам в ЛНР

В Башкортостан вернулись женщины-волонтеры очередного, восемнадцатого состава проекта «Первая юрта». По традиции, их встречают и провожают в Уфе на Советской площади. О том, как они помогают военнослужащим и медикам одного из госпиталей в Луганске, – подробнее далее.
Как и в любом проекте, в каждой юрте есть руководители. В 18-й — Фарида Галимуллина из Миякинского района. Она волонтёр в госпитале в Луганске уже третий год. В остальное время преподаёт физику и математику в средней школе номер 1 села Киргиз-Мияки.
Волонтёры из Башкортостана в госпитале в Луганске весь день на ногах. Нужно кормить бойцов, переодевать их, мыть посуду.
Волонтёрами не могут быть люди с чёрствыми сердцами. Искренность, надёжность, умение терпеть, в некоторых случаях — переступать через себя. Есть возрастные ограничения: не младше 30 и не старше 55 лет. Объяснение простое — огромные нагрузки.
В восемнадцатом составе проекта «Первая юрта», как и в других, — женщины разных профессий. Адвокаты, муниципальные служащие, предприниматели, медики, преподаватели. У «Первой юрты» есть свои соцсети, там вся нужная информация.
Самим волонтёрам сначала очень сложно. Причем так, из юрты в юрту. По-женски бойцов хочется пожалеть, но быстро становится понятно: раскисать нельзя. И потихоньку ребята начинают доверять им, показывают фотографии, рассказывают о женах и детях, диктуют письма.
Добровольческая работа — всегда в тылу, ее не видно сразу. И редко когда бывает вот такая обратная связь — от бойцов и начальника госпиталя в зоне СВО.
Проект Башкортостана «Первая юрта» продолжает жить. Каждые две недели одна смена меняет другую. Бойцы в госпитале в Луганске всегда ждут наших волонтеров. Они добрые, искренние, выносливые.