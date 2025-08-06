Волонтеры «Первой юрты» из Башкирии продолжают помогать бойцам в ЛНР

В Башкортостан вернулись женщины-волонтеры очередного, восемнадцатого состава проекта «Первая юрта». По традиции, их встречают и провожают в Уфе на Советской площади. О том, как они помогают военнослужащим и медикам одного из госпиталей в Луганске, – подробнее далее.

Как и в любом проекте, в каждой юрте есть руководители. В 18-й — Фарида Галимуллина из Миякинского района. Она волонтёр в госпитале в Луганске уже третий год. В остальное время преподаёт физику и математику в средней школе номер 1 села Киргиз-Мияки.

С ними занимаемся гуманитаркой, сети плетем. Сухой душ делаем. И вот чтобы рассказывать им, нужно показать, что это я делаю. Слово и дело должны быть рядом. Фарида Галимуллина, преподаватель средней школы с. Киргиз-Мияки, волонтер проекта «Первая юрта»

Волонтёры из Башкортостана в госпитале в Луганске весь день на ногах. Нужно кормить бойцов, переодевать их, мыть посуду.

Я приехала в первый раз, потом во второй раз. Я думаю, что наша помощь, хоть она и маленькая, очень нужна. Гузель Мазитова, волонтер проекта «Первая юрта» /Кугарчинский район

Волонтёрами не могут быть люди с чёрствыми сердцами. Искренность, надёжность, умение терпеть, в некоторых случаях — переступать через себя. Есть возрастные ограничения: не младше 30 и не старше 55 лет. Объяснение простое — огромные нагрузки.

Вы спросили — устали? Нет. Если просят бойцы — за счастье. Гульназ Бакирова, адвокат, волонтер проекта «Первая юрта» /Дюртюлинский район

В восемнадцатом составе проекта «Первая юрта», как и в других, — женщины разных профессий. Адвокаты, муниципальные служащие, предприниматели, медики, преподаватели. У «Первой юрты» есть свои соцсети, там вся нужная информация.

Я подала анкету, меня пригласили. Я без разговоров предупредила свою семью, что я уезжаю. Спасибо, что они меня поддержали, и вот я здесь. Не жалею, ни капельки не жалею. Гульшат Мунасипова, главный специалист администрации Демского района г. Уфы, волонтер проекта «Первая юрта»

Самим волонтёрам сначала очень сложно. Причем так, из юрты в юрту. По-женски бойцов хочется пожалеть, но быстро становится понятно: раскисать нельзя. И потихоньку ребята начинают доверять им, показывают фотографии, рассказывают о женах и детях, диктуют письма.

По зову сердца поехала. Хотелось быть поближе к ребятам и оказать им хоть малейшую помощь. И я очень рада, что могу быть полезна для ребят. Гульназ Баландина, ведущий специалист учебно-методического управления БГМУ Минздрава России, волонтер проекта «Первая юрта»

Это мой самый полезный отпуск, самый запоминающийся. Можно поехать на юг, потратить свое время. А можно приехать и сюда, помогать бойцам и в какой-то степени приближать победу. Айгуль Галиуллина, член Башкирской республиканской коллегии адвокатов, волонтер проекта «Первая юрта» /г. Белорецк

Добровольческая работа — всегда в тылу, ее не видно сразу. И редко когда бывает вот такая обратная связь — от бойцов и начальника госпиталя в зоне СВО.

Огромное спасибо руководству Башкортостана. Такое решение принято. Глава поддержал, и это очень достойно и очень хорошо. Хазби Макоев, начальник госпиталя /ЛНР