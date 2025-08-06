Торатау — сердце Башкирии: как в регионе сохраняют древние традиции

Отдых с вызовом спасателей. На Торатау на минувших выходных туристам вновь потребовалась помощь специалистов. Женщины с детьми застряли на середине подъёма, выбрав не тот маршрут. Нередко туристы создают проблемы и себе, и горе. Идут запрещенными тропами, разрисовывают камни, собирают травы, что тоже под запретом. На Торатау растут краснокнижные растения. Как не омрачить себе отдых и сделать всё, чтобы богатство горы Торатау осталось будущим поколениям, подробнее далее.

Ситуацию осложняло то, что со взрослыми были ещё и трое маленьких детей. Семья ступила не на ту тропу. Хотя рядом пролегает параллельный безопасный маршрут.

Такая паника и охватила застрявших. Сначала на помощь им пришли сотрудники геопарка, а уже затем вниз перепуганных туристов спустили подоспевшие спасатели. Промаркированные тропы создавались не потому, что кому-то так захотелось, а чтобы обезопасить отдыхающих от травм, а гору — от отдыхающих.

Торатау — священное для башкир место. Представители крупнейших родов проводили здесь народные собрания. А археологами были обнаружены древние захоронения. Разрешенные маршруты проложены в обход них. Ориентироваться следует на указатели.

Чтобы Торатау не растащили на сувениры, здесь запретили собирать окаменелости и растения. Под ногами буквально история планеты. Здесь легко можно найти брахиоподы — останки морских беспозвоночных животных, следы морских лилий, аммониты — окаменелости головоногих моллюсков.

Торатау богат на подобные окаменелости, потому что шиханы — это фрагменты грандиозного барьерного рифа, который сформировался около 300 миллионов лет назад. Надписи потом приходится стирать сотрудникам геопарка и специалистам Минприроды республики.

Зухра Минибаевна, геогид, — одна из хранительниц этого удивительного места. Почти 40 лет преподаёт в школе в селе Урман-Бишкадак, изучает историю края. И Торатау — это не просто туристический объект. Это место, к которому нужно относиться с уважением.