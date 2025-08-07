В Уфе дан старт строительству математического лицея-интерната

Радий Хабиров дал старт строительству математического лицея-интерната. Масштабный образовательный проект реализуется в рамках федерального нацпроекта «Молодежь и дети». Лицей рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. В нём будут учиться дети с 6-го по 11-й класс со всей республики. Участники торжественной церемонии заложили капсулу с посланием потомкам, которую должны вскрыть через 50 лет.

Так звучит завет потомкам. Сложно представить, каким оно будет – будущее через 50 лет. Но вклад в него сделан уже сегодня. Лицей-интернат станет математическим центром республики.

Есть одаренные дети и талантливые педагоги. Но не было места, которое бы объединило их, – площадки, где учителя могли бы целенаправленно заниматься развитием школьников. Образовательного центра, который бы дал возможность детям из любого уголка республики проявить себя.

Мы строим не обычную школу. Лицей станет вершиной школьного образования, настоящей кузницей кадров для науки. Мы давно приняли решение построить лицей – об этом просили учителя. С этим вопросом я обратился к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства поддержал наш проект – в большой республике, где живёт много талантливой молодёжи, такая школа очень нужна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С предложением создать в республике математический лицей к главе республики несколько лет назад обратились учителя. Виктор Ужегов – призёр Всероссийской олимпиады школьников по математике. Для таких, как он, лицей и станет вторым домом. Сам он туда уже не попадёт: молодой человек в этом году окончил школу. Но радуется за тех, кому ещё повезёт оказаться в лицее.

Вместе с тренером сборной республики по математике Александром Столяровым и талантливым выпускником Виктором Ужеговым Глава Башкортостана заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Лицей будет состоять из нескольких корпусов. При создании проекта учитывались практики лучших образовательных центров страны. Лицей рассчитан на 360 учеников, а корпус для проживания сможет принять 250 детей. Учиться в центре будут с 6-го по 11-й класс.

Это школа для самых талантливых ребят, которых будут отбирать по строгому конкурсу. Директора лицея будет назначать Глава республики. Я сам возглавлю попечительский совет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан