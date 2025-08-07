В Уфе дан старт строительству математического лицея-интерната

Радий Хабиров дал старт строительству математического лицея-интерната. Масштабный образовательный проект реализуется в рамках федерального нацпроекта «Молодежь и дети». Лицей рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест. В нём будут учиться дети с 6-го по 11-й класс со всей республики. Участники торжественной церемонии заложили капсулу с посланием потомкам, которую должны вскрыть через 50 лет.
Так звучит завет потомкам. Сложно представить, каким оно будет – будущее через 50 лет. Но вклад в него сделан уже сегодня. Лицей-интернат станет математическим центром республики.
Есть одаренные дети и талантливые педагоги. Но не было места, которое бы объединило их, – площадки, где учителя могли бы целенаправленно заниматься развитием школьников. Образовательного центра, который бы дал возможность детям из любого уголка республики проявить себя.
С предложением создать в республике математический лицей к главе республики несколько лет назад обратились учителя. Виктор Ужегов – призёр Всероссийской олимпиады школьников по математике. Для таких, как он, лицей и станет вторым домом. Сам он туда уже не попадёт: молодой человек в этом году окончил школу. Но радуется за тех, кому ещё повезёт оказаться в лицее.
Вместе с тренером сборной республики по математике Александром Столяровым и талантливым выпускником Виктором Ужеговым Глава Башкортостана заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Лицей будет состоять из нескольких корпусов. При создании проекта учитывались практики лучших образовательных центров страны. Лицей рассчитан на 360 учеников, а корпус для проживания сможет принять 250 детей. Учиться в центре будут с 6-го по 11-й класс.
В республике около 40 процентов школьников выбирают математику как профильный ЕГЭ – это лучший показатель по стране. У детей есть желание и способности изучать предмет на высоком уровне. И уже в 2027 году станет больше и возможностей для этого.