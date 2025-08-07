В Уфе женщина упала в заброшенный колодец

Сегодня, 7 августа, в Кировском районе Уфы на улице Зайнуллы Расулева произошел несчастный случай. Как сообщили в УГЗ города, 57-летняя местная жительница упала в заброшенный сухой колодец глубиной около 3 метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили пострадавшую из колодца. Медики диагностировали у нее импрессионный перелом обеих большеберцовых костей.

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время она находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.