В Уфе родился малыш с натальным зубом

В Республиканском перинатальном центре Уфы новорожденный появился на свет с уже прорезавшимся зубом. Как пояснил акушер-гинеколог Станислав Иваха, натальные зубы встречаются крайне редко — примерно один случай на две-три тысячи родов, причем у девочек чаще, чем у мальчиков.

В большинстве случаев принимается решение об удалении, так как эти зубы часто бывают слабыми и могут представлять опасность для ребенка. Кроме того, их наличие иногда свидетельствует о возможных генетических патологиях, поэтому малыш проходит дополнительное обследование у специалистов.

К счастью, никаких отклонений в состоянии здоровья ребенка выявлено не было. Малыш чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.