Башкирские рапиристы завоевали медали на спартакиаде в Уфе

В Уфе определились победители шестой летней спартакиады молодежи России по фехтованию на рапирах. В личном зачете сразу два башкирских спортсмена стали призерами престижных соревнований.

У юниоров бронзовая медаль на счету Валерия Корнилова. А сегодня в командных соревнованиях квартет башкирских фехтовальщиков завоевал первое место. В финале рапиристы из республики были сильнее соперников из Курской области 45:34. Бронзовыми призерами стали рапиристы Нижегородской области.

У юниорок в командных соревнованиях сборная республики уступила в поединке за третье место. Зато в личном турнире дальше всех из башкирских рапиристок по сетке прошла Любовь Емелёва. В полуфинале и в финале ей противостояли спортсменки из Московской области. Во встрече за первое место Емелёва проиграла Стефании Часовниковой 10:15 и в итоге завоевала серебряную медаль Спартакиады.